Пикулев Антон Иванович
Место рожденияПлес Еловый д.
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Пикулев Иван Кириллович
Мать: Пикулева Ксения Петровна
Плес Еловый д.
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Пикулева Татьяна Яковлевна
Пикулев поч. (Черниев)
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Гликерия Антоновна
Мать ребёнка: Пикулева Татьяна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Российская Империя, Пермская Губерния, Оханский уезд, д. Плес Еловый
Место жительства
Неизвестно
Российская Империя, Пермская Губерния, Оханский уезд, д. Плес Еловый
Смерть
Неизвестно