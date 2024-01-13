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Пикулев Антон Иванович

Место рождения

Плес Еловый д.

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Пикулев Иван Кириллович

Мать: Пикулева Ксения Петровна

Плес Еловый д.
Рождение ребёнка
1760

Сын: Пикулев Сергей Антонович

Мать ребёнка: Пикулева Татьяна Яковлевна

Пикулев поч. (Черниев)
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Гликерия Антоновна

Мать ребёнка: Пикулева Татьяна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикулева Татьяна Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Российская Империя, Пермская Губерния, Оханский уезд, д. Плес Еловый
Место жительства
Неизвестно
Российская Империя, Пермская Губерния, Оханский уезд, д. Плес Еловый
Смерть
Неизвестно
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