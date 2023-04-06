Posti Петр
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Posti Anders (Андрус Яковлев)
Мать: Анна (Аника Карлова)
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Posti Anders Peters
Мать ребёнка: Ewa Евва
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Posti Андрус
Мать ребёнка: Ewa Евва
Рождение ребёнка
21.06.1835
Мать ребёнка: Ewa Евва
Смерть
Неизвестно