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Posti Петр

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Место рождения

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1782 г.р.

Мать

Около 1783 г.р.

Дети

Около 1830 г.р.
Около 1832 г.р.
1835 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Posti Anders (Андрус Яковлев)

Мать: Анна (Аника Карлова)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Posti Anders Peters

Мать ребёнка: Ewa Евва

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Posti Андрус

Мать ребёнка: Ewa Евва

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.06.1835

Сын: Posti Johannes Peters

Мать ребёнка: Ewa Евва

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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