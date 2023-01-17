(Keroinen) Ewa Евва
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Kyröläin Martin
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Posti Anders Peters
Отец ребёнка: Posti Петр
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Posti Андрус
Отец ребёнка: Posti Петр
Рождение ребёнка
21.06.1835
Отец ребёнка: Posti Петр
Смерть
Неизвестно