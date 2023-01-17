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(Keroinen) Ewa Евва

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1830 г.р.
Около 1832 г.р.
1835 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Kyröläin Martin

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Posti Anders Peters

Отец ребёнка: Posti Петр

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Posti Андрус

Отец ребёнка: Posti Петр

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.06.1835

Сын: Posti Johannes Peters

Отец ребёнка: Posti Петр

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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