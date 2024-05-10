Кайдошко Любовь Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смерти20.01.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кайдошко Павел Трофимович
Отец ребёнка: Кайдошко Трофим Аникеевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кайдошко Антон Трофимович
Отец ребёнка: Кайдошко Трофим Аникеевич
Смерть
20.01.1955
Похороны
Неизвестно