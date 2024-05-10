Кайдошко Любовь Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайдошко Любовь Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

20.01.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Кайдошко Павел Трофимович

Отец ребёнка: Кайдошко Трофим Аникеевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Кайдошко Антон Трофимович

Отец ребёнка: Кайдошко Трофим Аникеевич

Смерть
20.01.1955
Похороны
Неизвестно

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