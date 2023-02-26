Мария Демидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Демидова

Мария Демидова

avatar

Место рождения

д.Большое Семенцово Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Большое Семенцово Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1852

Муж: Фёдор Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close