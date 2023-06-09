Лубов Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1949
Отец: Лубов Михаил
Мать: Зоя
Рождение ребёнка
11.11.1973
Дочь: Носкова Наталия Владимировна
Мать ребёнка: Золотухина (Незговорова) Людмила Георгиевна
Рождение ребёнка
11.11.1973
Дочь: Незговорова Наталия Владимировна
Мать ребёнка: Золотухина (Незговорова) Людмила Георгиевна
Смерть
Неизвестно