Лубов Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубов Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1949

Отец: Лубов Михаил

Мать: Зоя

Рождение ребёнка
11.11.1973

Дочь: Носкова Наталия Владимировна

Мать ребёнка: Золотухина (Незговорова) Людмила Георгиевна

Рождение ребёнка
11.11.1973

Дочь: Незговорова Наталия Владимировна

Мать ребёнка: Золотухина (Незговорова) Людмила Георгиевна

Смерть
Неизвестно

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