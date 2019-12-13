Золотухина (Незговорова) Людмила Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1955
Дата смерти13.12.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1955
Рождение ребёнка
11.11.1973
Дочь: Носкова Наталия Владимировна
Отец ребёнка: Лубов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
11.11.1973
Дочь: Незговорова Наталия Владимировна
Отец ребёнка: Лубов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
10.03.1978
Сын: Плотников Алексей Валерьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.06.1982
Сын: Любин Владислав Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
13.12.2019