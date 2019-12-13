Золотухина (Незговорова) Людмила Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухина (Незговорова) Людмила Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1955

Дата смерти

13.12.2019

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1955

Отец: Макаров Георгий Анатольевич

Мать: Незговорова Елена Викторовна

Рождение ребёнка
11.11.1973

Дочь: Носкова Наталия Владимировна

Отец ребёнка: Лубов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
11.11.1973

Дочь: Незговорова Наталия Владимировна

Отец ребёнка: Лубов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
10.03.1978

Сын: Плотников Алексей Валерьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.06.1982

Сын: Любин Владислав Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
13.12.2019

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