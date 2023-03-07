Боталова Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Гликирия Селивесторова
Отец ребёнка: Боталов Селиверст Марков
Рождение ребёнка
1804
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Боталов Селиверст Марков
Рождение ребёнка
1808
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Боталов Селиверст Марков
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Мария Селивесторова
Отец ребёнка: Боталов Селиверст Марков
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно