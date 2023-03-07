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Боталова Матрона Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

1796 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1819 г.р.

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Гликирия Селивесторова

Отец ребёнка: Боталов Селиверст Марков

Рождение ребёнка
1804

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боталов Селиверст Марков

Рождение ребёнка
1808

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боталов Селиверст Марков

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Мария Селивесторова

Отец ребёнка: Боталов Селиверст Марков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боталов Селиверст Марков

Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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