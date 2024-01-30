Черниченко Иван Евстегнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.01.1913
Сын: Черниченко Владимир Иванович
Мать ребёнка: Черниченко Мария Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черниченко Евгений Иванович
Мать ребёнка: Черниченко Мария Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черниченко Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Черниченко Мария Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черниченко Михаил Иванович
Мать ребёнка: Черниченко Мария Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черниченко Василий Иванович
Мать ребёнка: Черниченко Мария Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Черниченко Мария Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно