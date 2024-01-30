Черниченко Иван Евстегнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черниченко Иван Евстегнеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1913

Сын: Черниченко Владимир Иванович

Мать ребёнка: Черниченко Мария Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черниченко Евгений Иванович

Мать ребёнка: Черниченко Мария Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черниченко Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Черниченко Мария Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черниченко Михаил Иванович

Мать ребёнка: Черниченко Мария Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черниченко Василий Иванович

Мать ребёнка: Черниченко Мария Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черниченко Иван Иванович

Мать ребёнка: Черниченко Мария Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черниченко Мария Лукьяновна

Смерть
Неизвестно
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