Черниченко Мария Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.01.1913
Сын: Черниченко Владимир Иванович
Отец ребёнка: Черниченко Иван Евстегнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черниченко Евгений Иванович
Отец ребёнка: Черниченко Иван Евстегнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черниченко Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Черниченко Иван Евстегнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черниченко Михаил Иванович
Отец ребёнка: Черниченко Иван Евстегнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черниченко Василий Иванович
Отец ребёнка: Черниченко Иван Евстегнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Черниченко Иван Евстегнеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно