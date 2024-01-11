Панкратов Борис Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Панкратова Анна Борисовна
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратов Василий Борисович
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратов Фёдор Борисович
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратов Алексей Борисович
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно Неизвестно