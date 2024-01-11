Неизвестно (Панкратова) Неизвестно Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Панкратова Анна Борисовна
Отец ребёнка: Панкратов Борис Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратов Василий Борисович
Отец ребёнка: Панкратов Борис Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панкратов Борис Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратов Фёдор Борисович
Отец ребёнка: Панкратов Борис Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панкратов Борис Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратов Алексей Борисович
Отец ребёнка: Панкратов Борис Неизвестно