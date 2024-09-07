Луганская Ксения Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луганская Ксения Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луганский Василий Емельянович

Отец ребёнка: Луганский Емельян Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луганская Надежда Емельяновна

Отец ребёнка: Луганский Емельян Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луганский Емельян Афанасьевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Луганский Григорий Емельянович

Отец ребёнка: Луганский Емельян Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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