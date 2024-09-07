Луганская Ксения Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луганский Василий Емельянович
Отец ребёнка: Луганский Емельян Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луганская Надежда Емельяновна
Отец ребёнка: Луганский Емельян Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Сын: Луганский Григорий Емельянович
Отец ребёнка: Луганский Емельян Афанасьевич
Смерть
Неизвестно