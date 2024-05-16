Тусинов Абрам Мефодьевич 20.10.1854 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Тусинов Абрам Мефодьевич

Место рождения

Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.10.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1854 ст.

Отец: Тусинов Мефодий (Нефед) Кириллов

Мать: Тусинова (Сергеева) Мелания-Соломония (Соломия) Андреева

Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.11.1876 ст.

Жена: Тусинова (Коробова) Дарья Андреева

Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Сын: Тусинов Александр Абрамович

Мать ребёнка: Тусинова (Коробова) Дарья Андреева

В метрических книгах села Валы не обнаружен, хотя при бракосочетании в 1908 году указан как из села Валов, возраст - 25 лет. Соответственно, около 1883 года рождения.
Смерть
Неизвестно

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