Тусинов Абрам Мефодьевич
Место рождения
Дата рождения20.10.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.10.1854 ст.
Отец: Тусинов Мефодий (Нефед) Кириллов
Мать: Тусинова (Сергеева) Мелания-Соломония (Соломия) Андреева
Бракосочетание
08.11.1876 ст.
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.
Сын: Тусинов Александр Абрамович
Мать ребёнка: Тусинова (Коробова) Дарья Андреева
В метрических книгах села Валы не обнаружен, хотя при бракосочетании в 1908 году указан как из села Валов, возраст - 25 лет. Соответственно, около 1883 года рождения.
Смерть
Неизвестно