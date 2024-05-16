Тусинова (Коробова) Дарья Андреева 12.03.1860 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Тусинова (Коробова) Дарья Андреева

Место рождения

Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.03.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1860 ст.

Отец: Коробов Андрей Михайлов

Мать: не указана

Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.11.1876 ст.

Муж: Тусинов Абрам Мефодьевич

Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Сын: Тусинов Александр Абрамович

Отец ребёнка: Тусинов Абрам Мефодьевич

В метрических книгах села Валы не обнаружен, хотя при бракосочетании в 1908 году указан как из села Валов, возраст - 25 лет. Соответственно, около 1883 года рождения.
Смерть
Неизвестно

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