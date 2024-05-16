Тусинова (Коробова) Дарья Андреева
Место рождения
Дата рождения12.03.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1860 ст.
Отец: Коробов Андрей Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1876 ст.
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.
Сын: Тусинов Александр Абрамович
Отец ребёнка: Тусинов Абрам Мефодьевич
В метрических книгах села Валы не обнаружен, хотя при бракосочетании в 1908 году указан как из села Валов, возраст - 25 лет. Соответственно, около 1883 года рождения.
Смерть
Неизвестно