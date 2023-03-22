Валетто Борис Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валетто Борис Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Валетто Василий Леонардович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Валетто Тамара Борисовна

Мать ребёнка: Валетто Фаина

Рождение ребёнка
07.01.1929

Сын: Валетто Виктор Борисович

Мать ребёнка: Валетто Фаина

Кропивницкий, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валетто Фаина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нельга Валентина Борисовна

Мать ребёнка: Валетто Фаина

Смерть
Около 1979
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