Валетто Борис Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Валетто Василий Леонардович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Валетто Тамара Борисовна
Мать ребёнка: Валетто Фаина
Рождение ребёнка
07.01.1929
Мать ребёнка: Валетто Фаина
Кропивницкий, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валетто Фаина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нельга Валентина Борисовна
Мать ребёнка: Валетто Фаина
Смерть
Около 1979