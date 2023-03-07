Кощеева (Быкова) Евфимия Евстьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Быкова) Евфимия Евстьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

15.03.1811 ст.

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Дария Антоновна

Отец ребёнка: Кощеев Антон Малахов

Рождение ребёнка
1775

Сын: Кощеев Иван Антонович

Отец ребёнка: Кощеев Антон Малахов

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Кощеев Антон Малахов

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
14.11.1781

Муж: Кощеев Антон Малахов

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
До 1781

Муж: Быков Филимон

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Настасия Антоновна

Отец ребёнка: Кощеев Антон Малахов

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
15.03.1811 ст.
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
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