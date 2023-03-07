Кощеева (Быкова) Евфимия Евстьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти15.03.1811 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Дария Антоновна
Отец ребёнка: Кощеев Антон Малахов
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Кощеев Антон Малахов
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Кощеев Антон Малахов
Бракосочетание
14.11.1781
Муж: Кощеев Антон Малахов
Бракосочетание
До 1781
Муж: Быков Филимон
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Настасия Антоновна
Отец ребёнка: Кощеев Антон Малахов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.03.1811 ст.