Анохина (Березинская) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анохина (Березинская) Нина Николаевна

Место рождения

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

17.04.1955

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1955

Отец: Березинский Николай Степанович

Мать: Березинская Евгения Ивановна

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анохин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Анохин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анохин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Анохин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анохин Владимир

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Кулун, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
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