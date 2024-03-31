Анохина (Березинская) Нина Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.04.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анохин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Анохин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анохин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Анохин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анохин Владимир
Место жительства
Неизвестно
Кулун, Ужурский муниципальный район, Красноярский край