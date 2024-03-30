Анохин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анохин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Анохина Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анохин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Анохина Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анохина Нина Николаевна
Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край