Анохин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анохин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анохин Николай Владимирович

Мать ребёнка: Анохина Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анохин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Анохина Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анохина Нина Николаевна

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
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