Чупрова (Чупрова) Ольга Митрофановна
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Работа или профессия
Неизвестно
коми
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1920
Вид учета: Российская перепись населения 1920 г. | № 842. Личный листок № 9, поселенческий бланк № 267. Архангельская губерния Печорский уезд Сизябская волость с. Сизябск. Чупрова Ольга Митрофановна, ... Показать все
Смерть
Неизвестно