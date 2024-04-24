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Чупрова (Чупрова) Ольга Митрофановна

Место рождения

Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Чупров Митрофан Григорьевич

Мать: Чупрова Евдокия Семеновна

Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Работа или профессия
Неизвестно
коми
Место жительства
Неизвестно
Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Место жительства
1920
Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Вид учета: Российская перепись населения 1920 г. | № 842. Личный листок № 9, поселенческий бланк № 267. Архангельская губерния Печорский уезд Сизябская волость с. Сизябск. Чупрова Ольга Митрофановна, ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми

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