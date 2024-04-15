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Ковалев Ефим Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Ковалев Павел Васильевич

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
27.09.1864 ст.

Жена: Удовенко \\ Ковалева Екатерина Евтихиевна

Хотень, Сумська область
Поручители: Евдоким Будаков, Дмитрий Белокур, Тимофей Поляков, Иван Белокур (деревни Кровной временно-обязанные крестьяне) | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearc... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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