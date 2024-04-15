Ковалев Ефим Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Ковалев Павел Васильевич
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
27.09.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Поручители: Евдоким Будаков, Дмитрий Белокур, Тимофей Поляков, Иван Белокур (деревни Кровной временно-обязанные крестьяне) | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearc... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно