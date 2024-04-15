Ковалев Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Ковалев Василий Наумович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ирина Павловна
Рождение ребёнка
1846
Место жительства
С 1846
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) в село Кровное | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903... Показать все
Рождение ребёнка
1849
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно