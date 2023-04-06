Кисилева (Стрижова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения1757
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Стрижовъ Мелентий
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кисилевъ Павелъ
Отец ребёнка: Киселевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кисилевъ Лаврентий
Отец ребёнка: Киселевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кисилевъ Гурей
Отец ребёнка: Киселевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Киселевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Киселевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Кисилевъ Иванъ
Отец ребёнка: Киселевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кисилевъ Егоръ
Отец ребёнка: Киселевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселевъ Иванъ