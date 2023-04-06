Кисилева (Стрижова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисилева (Стрижова) Татьяна

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Стрижовъ Мелентий

Мать: Стрижова Прасковья Тимофеева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Кисилевъ Павелъ

Отец ребёнка: Киселевъ Иванъ

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кисилевъ Лаврентий

Отец ребёнка: Киселевъ Иванъ

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кисилевъ Гурей

Отец ребёнка: Киселевъ Иванъ

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Киселевъ Иванъ

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Киселевъ Иванъ

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Кисилевъ Иванъ

Отец ребёнка: Киселевъ Иванъ

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кисилевъ Егоръ

Отец ребёнка: Киселевъ Иванъ

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселевъ Иванъ

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