Стрижовъ Мелентий
Место рождения
Дата рождения1728
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Федотъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Стрижовъ Андрей
Мать ребёнка: Стрижова Прасковья Тимофеева
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Кисилева Татьяна
Мать ребёнка: Стрижова Прасковья Тимофеева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Стрижовъ Родионъ
Мать ребёнка: Стрижова Прасковья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно