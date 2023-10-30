Стрижовъ Мелентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрижовъ Мелентий

Стрижовъ Мелентий

Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1728

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Федотъ

Мать: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Стрижовъ Андрей

Мать ребёнка: Стрижова Прасковья Тимофеева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Кисилева Татьяна

Мать ребёнка: Стрижова Прасковья Тимофеева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Стрижовъ Родионъ

Мать ребёнка: Стрижова Прасковья Тимофеева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрижова Прасковья Тимофеева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close