Бордуков Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бордуков Павел Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Григорьевна
Мать ребёнка: Бордукова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бордуков Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Бордукова Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бордукова Ольга Ивановна