Бордуков Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бордуков Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Бордуков Иван Трофимович

Мать: Писликова Людмила Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бордуков Павел Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Григорьевна

Мать ребёнка: Бордукова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бордуков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Бордукова Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бордукова Ольга Ивановна

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