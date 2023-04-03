Бордукова Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бордукова Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Бордуков Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бордуков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Бордуков Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бордуков Григорий Иванович

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