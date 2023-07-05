Григорьев Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти28.11.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Смирнова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Григорьев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1867
Рождение ребёнка
1869
Рождение ребёнка
1882
Сын: Григорьев Николай Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
1 г. купец
Смерть
28.11.1904
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Новодевичий мон.