Григорьев Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

28.11.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Смирнова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Григорьев Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Григорьев Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Григорьев Гурий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Григорьев Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
1 г. купец
Смерть
28.11.1904
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Новодевичий мон.
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