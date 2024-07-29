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Волкова (Любимова) Мария Михайловна

Место рождения

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

17.02.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1854

Отец: Любимов Михаил Адрианович

Мать: Любимова (Волкова) Руфина Карповна

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
04.09.1872

Муж: Волков Иван Александрович

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.08.1874

Сын: Волков Иван Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван Александрович

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.05.1880

Сын: Волков Федор Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван Александрович

Рождение ребёнка
15.01.1884

Сын: Волков Федор Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван Александрович

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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