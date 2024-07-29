Волкова (Любимова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения17.02.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1854
Бракосочетание
04.09.1872
Рождение ребёнка
06.08.1874
Сын: Волков Иван Иванович
Отец ребёнка: Волков Иван Александрович
Рождение ребёнка
01.05.1880
Отец ребёнка: Волков Иван Александрович
Рождение ребёнка
15.01.1884
Отец ребёнка: Волков Иван Александрович
Смерть
Неизвестно