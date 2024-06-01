Плутиков Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Плутиков Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Плутикова Павла Андреевна
Мать ребёнка: Плутикова Анна Михайловна
Бракосочетание
Около 1880
Рождение ребёнка
1881
Сын: Плутиков Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Плутикова Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно