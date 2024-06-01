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Плутиков Андрей Алексеевич

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Плутиков Алексей

Мать: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Плутикова Павла Андреевна

Мать ребёнка: Плутикова Анна Михайловна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1880

Жена: Плутикова Анна Михайловна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Плутиков Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Плутикова Анна Михайловна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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