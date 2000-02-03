Травина Черепанова Антонина Андреевна
Место рождениядеревня Дяголь-Наволок, Пудожский район, Карельская АССР
Дата рождения27.05.1933
Дата смерти03.02.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1933
деревня Дяголь-Наволок, Пудожский район, Карельская АССР
Рождение ребёнка
11.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Травин Леонид Яковлевич
Смерть
03.02.2000
Онежский, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия