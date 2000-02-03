Травина Черепанова Антонина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Травина Черепанова Антонина Андреевна

Место рождения

деревня Дяголь-Наволок, Пудожский район, Карельская АССР

Дата рождения

27.05.1933

Дата смерти

03.02.2000

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1933

Отец: Черепанов Андрей Иванович

Мать: Черепанова Евдокия Алексеевна

деревня Дяголь-Наволок, Пудожский район, Карельская АССР
Рождение ребёнка
11.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Травин Леонид Яковлевич

Смерть
03.02.2000
Онежский, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
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