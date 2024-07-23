Курзакова Ефимья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курзаков Иван
Рождение ребёнка
1896
Сын: Курзаков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Курзаков Иван
Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно