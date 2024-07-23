Курзакова Ефимья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзакова Ефимья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курзаков Иван

Рождение ребёнка
1896

Сын: Курзаков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Курзаков Иван

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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