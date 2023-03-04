Норина (Видякина) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Норин Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Норин Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Норин Павел Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763