Норина (Видякина) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Норина (Видякина) Евдокия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Норин Андрей Павлович

Отец ребёнка: Норин Павел Афанасьевич

Норинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Норин Павел Афанасьевич

Норинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Норин Павел Афанасьевич

Норинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Норин Павел Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Норинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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