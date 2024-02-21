Малышев сергей леонтьевич
Место рожденияТелегино Великолукского района
Дата рождения26.10.1935
Дата смерти20.05.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1935
Телегино Великолукского района
Бракосочетание
01.07.1956
г.Лида
Рождение ребёнка
28.04.1958
Сын: Малышев Анатолий сергеевич
Мать ребёнка: Малышева леокадия адамовна
г.Лида
Рождение ребёнка
02.11.1959
Мать ребёнка: Малышева леокадия адамовна
г.Лида
Рождение ребёнка
18.01.1961
Дочь: Малышева Людмила сергеевна
Мать ребёнка: Малышева леокадия адамовна
г.Лида
Рождение ребёнка
03.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малышева леокадия адамовна
г.Лида
Смерть
20.05.1965