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Малышев сергей леонтьевич

Место рождения

Телегино Великолукского района

Дата рождения

26.10.1935

Дата смерти

20.05.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1935

Отец: Малышев леонтий фёдорович

Мать: Малышева мария гаврииловна

Телегино Великолукского района
Бракосочетание
01.07.1956

Жена: Малышева леокадия адамовна

г.Лида
Рождение ребёнка
28.04.1958

Сын: Малышев Анатолий сергеевич

Мать ребёнка: Малышева леокадия адамовна

г.Лида
Рождение ребёнка
02.11.1959

Сын: Малышев юрий сергеевич

Мать ребёнка: Малышева леокадия адамовна

г.Лида
Рождение ребёнка
18.01.1961

Дочь: Малышева Людмила сергеевна

Мать ребёнка: Малышева леокадия адамовна

г.Лида
Рождение ребёнка
03.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малышева леокадия адамовна

г.Лида
Смерть
20.05.1965
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