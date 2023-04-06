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Филатовъ Мосей
Филатовъ Мосей
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Место рождения
Усть-Катав
, Усть-Катавский, Челябинская область
Дата рождения
1793
Пол
Мужской
Отец
Филатовъ Степанъ
1772 г.р.
Мать
Филатова Прасковья Павлова
1767 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец:
Филатовъ Степанъ
Мать:
Филатова Прасковья Павлова
Усть-Катав
, Усть-Катавский, Челябинская область
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