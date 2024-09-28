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Шмотьев Автоном Космич

Место рождения

Городище, Алапаевское, Свердловская область

Дата рождения

11.09.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1867

Отец: Шмотьев Косма Федотович

Мать: Шмотьева Евдокия Николаевна

Городище, Алапаевское, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмотьева Ефросинья Иоанновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмотьев Степан Автономович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
21.01.1890

Жена: Шмотьева (Останина) Иустина Георгиевна

Бракосочетание
21.01.1890

Жена: Шмотьева (Останина) Иустина Георгиевна

Рождение ребёнка
19.10.1892

Сын: Шмотьев Артемий Автономович

Мать ребёнка: Шмотьева (Останина) Иустина Георгиевна

Городище, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.10.1897

Дочь: Черных (Шмотьева) Анна Автономовна

Мать ребёнка: Шмотьева (Останина) Иустина Георгиевна

Городище, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.1905

Дочь: Шмотьева Василиса Автономовна

Мать ребёнка: Шмотьева (Останина) Иустина Георгиевна

Рождение ребёнка
29.10.1913

Сын: Шмотьев Яков Автономович

Мать ребёнка: Шмотьева Ефросинья Иоанновна

Смерть
Неизвестно

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