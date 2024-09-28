Шмотьев Автоном Космич
Место рождения
Дата рождения11.09.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1867
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмотьев Степан Автономович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
21.01.1890
Бракосочетание
21.01.1890
Рождение ребёнка
19.10.1892
Сын: Шмотьев Артемий Автономович
Мать ребёнка: Шмотьева (Останина) Иустина Георгиевна
Рождение ребёнка
20.10.1897
Дочь: Черных (Шмотьева) Анна Автономовна
Мать ребёнка: Шмотьева (Останина) Иустина Георгиевна
Рождение ребёнка
04.03.1905
Дочь: Шмотьева Василиса Автономовна
Мать ребёнка: Шмотьева (Останина) Иустина Георгиевна
Рождение ребёнка
29.10.1913
Мать ребёнка: Шмотьева Ефросинья Иоанновна
Смерть
Неизвестно