Климова Варвара Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1749 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1749 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
исповедная ведомость с 563-571 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480550 (у меня есть сканы)
Бракосочетание
Около 1769
Указана в 3 ревизии Кологривской осады 1762 год страница 371, указано что в 20 лет
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Климов Агафон Перфильевич
Отец ребёнка: Климов Перфилий Филатович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165 ему 43 года в 1816
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Климова (Анна) Перфильевна
Отец ребёнка: Климов Перфилий Филатович