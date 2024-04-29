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Климова Варвара Петровна

Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1749 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1747 г.р.

Дети

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ИМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1749 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
исповедная ведомость с 563-571 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480550 (у меня есть сканы)
Бракосочетание
Около 1769

Муж: Климов Перфилий Филатович

Указана в 3 ревизии Кологривской осады 1762 год страница 371, указано что в 20 лет
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Климов Агафон Перфильевич

Отец ребёнка: Климов Перфилий Филатович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165 ему 43 года в 1816
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Климова (Анна) Перфильевна

Отец ребёнка: Климов Перфилий Филатович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

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