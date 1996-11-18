Ханадеев Владимир Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханадеев Владимир Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.11.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ханадеев Константин

Мать: Меньшикова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.11.1996

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