Ханадеев Владимир Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.11.1996
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ханадеев Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.11.1996