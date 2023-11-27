Крупская (Рыбалко) Наталья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рыбалко Семен
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Рева Анна Митрофановна
Отец ребёнка: Крупский Митрофан Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупский Игнат Митрофанович
Отец ребёнка: Крупский Митрофан Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупский Андрей Митрофанович
Отец ребёнка: Крупский Митрофан Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупский Антон Митрофанович
Отец ребёнка: Крупский Митрофан Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно