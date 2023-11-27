Крупская (Рыбалко) Наталья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупская (Рыбалко) Наталья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыбалко Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Рева Анна Митрофановна

Отец ребёнка: Крупский Митрофан Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупский Игнат Митрофанович

Отец ребёнка: Крупский Митрофан Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупский Андрей Митрофанович

Отец ребёнка: Крупский Митрофан Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупский Антон Митрофанович

Отец ребёнка: Крупский Митрофан Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупский Митрофан Семенович

Смерть
Неизвестно
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