Рева (Крупская) Анна Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти29.04.?
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
14.10.1914
Отец ребёнка: Рева Владимир Федорович
Рождение ребёнка
11.11.1920
Отец ребёнка: Рева Владимир Федорович
Рождение ребёнка
07.05.1923
Дочь: Точёная Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Рева Владимир Федорович
Родилась село Михайловка Бурлинского района (место регистрации Ореховский сельсовет)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ясынская Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Рева Владимир Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рева Катерина Владимировна
Отец ребёнка: Рева Владимир Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безушенко Марфа Владимировна
Отец ребёнка: Рева Владимир Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пух Мария (Маруся) Владимировна
Отец ребёнка: Рева Владимир Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рева Владимир Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рева Тимофей Владимирович
Отец ребёнка: Рева Владимир Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.04.?
Бурла, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край