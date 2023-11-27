Рева (Крупская) Анна Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рева (Крупская) Анна Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

29.04.?

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Крупский Митрофан Семенович

Мать: Крупская Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
14.10.1914

Сын: Рева Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Рева Владимир Федорович

Рождение ребёнка
11.11.1920

Сын: Рева Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Рева Владимир Федорович

Михайловка, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.05.1923

Дочь: Точёная Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Рева Владимир Федорович

Михайловка, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Родилась село Михайловка Бурлинского района (место регистрации Ореховский сельсовет)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ясынская Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Рева Владимир Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рева Катерина Владимировна

Отец ребёнка: Рева Владимир Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безушенко Марфа Владимировна

Отец ребёнка: Рева Владимир Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пух Мария (Маруся) Владимировна

Отец ребёнка: Рева Владимир Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рева Петр Владимирович

Отец ребёнка: Рева Владимир Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рева Тимофей Владимирович

Отец ребёнка: Рева Владимир Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рева Владимир Федорович

Место жительства
Неизвестно
Михайловка, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
29.04.?
Бурла, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
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