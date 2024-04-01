Спиглазова Наталья Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Пелагея Данилова
Отец ребёнка: Спиглазов Данила Федоров
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Александра Данилова
Отец ребёнка: Спиглазов Данила Федоров
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Спиглазов Данила Федоров
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Фекла Данилова
Отец ребёнка: Спиглазов Данила Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно