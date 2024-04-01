Спиглазова Наталья Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиглазова Наталья Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Пелагея Данилова

Отец ребёнка: Спиглазов Данила Федоров

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Александра Данилова

Отец ребёнка: Спиглазов Данила Федоров

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Спиглазов Ефим Данилов

Отец ребёнка: Спиглазов Данила Федоров

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Фекла Данилова

Отец ребёнка: Спиглазов Данила Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиглазов Данила Федоров

Смерть
Неизвестно
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