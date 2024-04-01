Спиглазов Данила Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Пелагея Данилова
Мать ребёнка: Спиглазова Наталья Данилова
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Александра Данилова
Мать ребёнка: Спиглазова Наталья Данилова
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Спиглазова Наталья Данилова
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Фекла Данилова
Мать ребёнка: Спиглазова Наталья Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно