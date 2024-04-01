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Спиглазов Данила Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Спиглазов Федор Потапов

Мать: Спиглазова 2 Анна Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Пелагея Данилова

Мать ребёнка: Спиглазова Наталья Данилова

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Александра Данилова

Мать ребёнка: Спиглазова Наталья Данилова

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Спиглазов Ефим Данилов

Мать ребёнка: Спиглазова Наталья Данилова

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Фекла Данилова

Мать ребёнка: Спиглазова Наталья Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиглазова Наталья Данилова

Смерть
Неизвестно
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