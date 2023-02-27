(Рогозина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1842 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1875

Отец: Рогозин Михаил

Мать: Анастасия

Смерть
Неизвестно
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