(Рогозина) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Михаил
Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.02.1875
Дочь: (Рогозина) Анна
Отец ребёнка: Рогозин Михаил
Рождение ребёнка
11.11.1876
Сын: Рогозин Назар
Отец ребёнка: Рогозин Михаил
Рождение ребёнка
03.08.1878
Дочь: (Рогозина) Евдокия
Отец ребёнка: Рогозин Михаил
Рождение ребёнка
17.06.1885
Дочь: (Рогозина) Елена
Отец ребёнка: Рогозин Михаил
Смерть
Неизвестно