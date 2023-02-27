(Рогозина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Рогозина) Анастасия

(Рогозина) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Михаил

Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.02.1875

Дочь: (Рогозина) Анна

Отец ребёнка: Рогозин Михаил

Рождение ребёнка
11.11.1876

Сын: Рогозин Назар

Отец ребёнка: Рогозин Михаил

Рождение ребёнка
03.08.1878

Дочь: (Рогозина) Евдокия

Отец ребёнка: Рогозин Михаил

Рождение ребёнка
17.06.1885

Дочь: (Рогозина) Елена

Отец ребёнка: Рогозин Михаил

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.