Асеев (однодворец) Петр Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиДо 1898
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
03.10.1880
Дочь: Ляхова Прасковья Асеева
Мать ребёнка: Асеева Мария Семеновна
Рождение ребёнка
07.05.1883
Сын: Асеев (однодворец) Николай Петрович
Мать ребёнка: Асеева Мария Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асеева Мария Семеновна
Смерть
До 1898