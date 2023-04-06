Асеев (однодворец) Петр Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асеев (однодворец) Петр Кондратьевич

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1840

Дата смерти

До 1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Асеев (однодворец) Кондратий Николаевич

Мать: Асеева Матрена Ивановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.10.1880

Дочь: Ляхова Прасковья Асеева

Мать ребёнка: Асеева Мария Семеновна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.05.1883

Сын: Асеев (однодворец) Николай Петрович

Мать ребёнка: Асеева Мария Семеновна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асеева Мария Семеновна

Смерть
До 1898
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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