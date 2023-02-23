Асеева Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти02.10.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Агриппина Кондратьевна
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Кондратий Николаевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ксения Кондратьевна
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Кондратий Николаевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Асеев (однодворец) Петр Кондратьевич
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Кондратий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.10.1885