Асеева Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсеева Матрена Ивановна

Асеева Матрена Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

02.10.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Агриппина Кондратьевна

Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Кондратий Николаевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ксения Кондратьевна

Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Кондратий Николаевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Асеев (однодворец) Петр Кондратьевич

Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Кондратий Николаевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асеев (однодворец) Кондратий Николаевич

Смерть
02.10.1885
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close