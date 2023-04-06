Атякшева Маргарита Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атякшева Маргарита Михайловна

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Место рождения

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Дата рождения

2014

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2014

Отец: Атякшев Михаил Анатольевич

Мать: Атякшева Виктория Игоревна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 2014
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
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