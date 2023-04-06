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Атякшева Маргарита Михайловна
Атякшева Маргарита Михайловна
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Место рождения
Симферополь
, Симферополь, Республика Крым
Дата рождения
2014
Пол
Женский
Отец
Атякшев Михаил Анатольевич
1974 г.р.
Мать
Атякшева (Скороходова) Виктория Игоревна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2014
Отец:
Атякшев Михаил Анатольевич
Мать:
Атякшева Виктория Игоревна
Симферополь
, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 2014
Симферополь
, Симферополь, Республика Крым
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