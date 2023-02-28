Атякшева (Скороходова) Виктория Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атякшева (Скороходова) Виктория Игоревна

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Место рождения

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Дата рождения

02.10.1973

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1973
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Бракосочетание
Между 1990 и 2003

Муж: Атякшев Михаил Анатольевич

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
2003

Сын: Атякшев Константин Михайлович

Отец ребёнка: Атякшев Михаил Анатольевич

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
2014

Дочь: Атякшева Маргарита Михайловна

Отец ребёнка: Атякшев Михаил Анатольевич

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
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