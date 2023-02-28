Атякшева (Скороходова) Виктория Игоревна
Место рождения
Дата рождения02.10.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1973
Бракосочетание
Между 1990 и 2003
Рождение ребёнка
2003
Сын: Атякшев Константин Михайлович
Отец ребёнка: Атякшев Михаил Анатольевич
Рождение ребёнка
2014
Дочь: Атякшева Маргарита Михайловна
Отец ребёнка: Атякшев Михаил Анатольевич