Артмеладзе Мариам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артмеладзе Мераби
Развод
Неизвестно
Муж: Артмеладзе Мераби
Рождение ребёнка
28.01.2002
Дочь: Армеладзе Анна
Отец ребёнка: Артмеладзе Мераби
Рождение ребёнка
27.11.2009
Дочь: Армеладзе Елена
Отец ребёнка: Артмеладзе Мераби