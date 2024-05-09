Артмеладзе Мераби
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1977
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артмеладзе Анастасия
Мать ребёнка: Армеладзе Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Армеладзе Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Артмеладзе Мариам
Развод
Неизвестно
Жена: Артмеладзе Мариам
Рождение ребёнка
28.01.2002
Дочь: Армеладзе Анна
Мать ребёнка: Артмеладзе Мариам
Рождение ребёнка
27.11.2009
Дочь: Армеладзе Елена
Мать ребёнка: Артмеладзе Мариам