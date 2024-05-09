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Артмеладзе Мераби

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1977

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1977

Отец: Артмеладзе Шукри

Мать: Артмеладзе (Кочеткова) Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артмеладзе Анастасия

Мать ребёнка: Армеладзе Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Армеладзе Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артмеладзе Мариам

Развод
Неизвестно

Жена: Артмеладзе Мариам

Рождение ребёнка
28.01.2002

Дочь: Армеладзе Анна

Мать ребёнка: Артмеладзе Мариам

Рождение ребёнка
27.11.2009

Дочь: Армеладзе Елена

Мать ребёнка: Артмеладзе Мариам

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