(Пищальникова) Ульяна Ивановна 07.12.1826 — найти родственников по фамилии на Familio

(Пищальникова) Ульяна Ивановна

Автор
ВБ
Блинова В.

женский, родилась 07.12.1826, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

умерла 23.09.1827, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Отец
Пищальников Иван Савастьянович1805 г.р.
Мать
Пищальникова (Родионова) Христина Кириловна1806 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1826

Отец: Пищальников Иван Савастьянович

Мать: Пищальникова (Родионова) Христина Кириловна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Смерть
23.09.1827
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

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