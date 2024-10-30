(Пищальникова) Ульяна Ивановна
женский, родилась 07.12.1826, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
умерла 23.09.1827, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
ОтецПищальников Иван Савастьянович1805 г.р.
МатьПищальникова (Родионова) Христина Кириловна1806 г.р.
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Рождение
07.12.1826
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
23.09.1827
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область